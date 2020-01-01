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أكثر من نصف مليون يورو تعويضات لضحايا اعتداء جنسي في مدرسة بألمانيا

الثلاثاء 19 مايو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من نصف مليون يورو تعويضات لضحايا اعتداء جنسي في مدرسة بألمانيا


وكالات / سما /

عقب عشرة أعوام على الكشف عن فضيحة اعتداءات جنسية على تلاميذ في مدرسة "أولدنفالدشوله" في ولاية هيسن الألمانية، حصل ضحايا الاعتداءات على تعويضات يزيد إجماليُّها عن 573 ألف يورو.

وقال أولريش كونهولد من مؤسسة "بناء الجسور"، التي تمول التعويضات للضحايا أو تكاليف علاجهم النفسي: "46 ضحية حصلوا على تعويضات من المؤسسة".

وتم الكشف قبل عشرة أعوام عن جرائم اعتداء جنسي ضد تلاميذ في المدرسة استمرت على مدار أعوام.

وبحسب دراسات، يُشتبه في مشاركة أكثر من 20 فرداً من هيئة التدريس وموظفين آخرين في المدرسة في هذه الجرائم المرتكبة بحق نحو 900 تلميذ.

وقال كونهولد: "المؤسسة توصلت إلى 140 ضحية، بعضهم لم يتقدم بطلب عن قصد للحصول على تعويضات، أو يخشون تقديمها، لأن ذلك قد ينطوي على فحص مكثف للموضوع مجدداً".

#ألمانيا #تعويضات #مدرسة #أولدنفالدشوله

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