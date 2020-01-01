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تسريبات تكشف مزايا جديدة في هاتف "غالاكسي" القادم

الثلاثاء 19 مايو 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف مزايا جديدة في هاتف "غالاكسي" القادم


وكالات / سما /

كشف موقع "غالاكسي كلوب"، المتخصص بالتسريبات المرتبطة بهواتف سامسونغ، عن مواصفات هاتف "غالاكسي نوت 20 بلس"، المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفق التسريبات، فإن الهاتف سيزوّد ببطارية سعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة، الأمر الذي يجعلها أكبر من البطارية المدمجة في النموذج "غالاكسي نوت 10 بلس".

كذلك سيدمج الهاتف كاميرا خلفية بدقة 108 ميغابكسل، فضلا عن حساس تقريب بدقة 68 ميغابكسل، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

جدير بالذكر أن سامسونغ كانت قد كشفت في شهر مارس الماضي عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجانا" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت سامسونغ على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونغ " Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب سامسونغ فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف غالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول سامسونغ إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع سامسونغ في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

#غالاكسي

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