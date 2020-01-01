تنمية يطا تتفقد الناجيات من العنف في ظل الحجر المنزلي

رام الله / سما /

تفقدت مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة يطا ممثلة بمرشدة المرأة رندة الدراويش بزيارات منزلية لعدد من النساء الناجيات من العنف في المحافظة لتوفير المزيد من الحماية لهن والتأكد من أمنهن داخل أسرهن من خلال تدعيم شبكات الحماية الاجتماعية من المحيط الأسري لهن .

مرشدة المرأة رندة الدارويش قالت "تأتي هذه الزيارات ضمن فعاليات قسم الأسرة للاطمئنان على النساء الناجيات من العنف في ظل الحجر المنزلي مع أسرهن ورصد احتياجاتهن وتوفيرها لهن."

وأضافت الدراويش انه بالشراكة والتعاون مع جمعية فائض مالديكم ممثلة بمنسقها في الجنوب تم توفير الاحتاجات الاساسيه للنساء الناجيات من العنف واسرهن من خلال ايصال الطرود الغذائية والصحية لمنازلهن ."

وفي سياق العمل مع الطفولة قامت تنمية يطا بالتعاون مع جمعية طفل الحرب الهولندية ممثلة بمنسقتها في الجنوب ليندا أبو الحلاوة وجمعية يطا الخيرية ممثله برئيسها ياسين سميرات بتقديم هدايا للأطفال بمناسبة قرب حلحول عيد الفطر السعيد.

مديرة المديرية لبنى العناني توجهت بالشكر والتقدير لكافة الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي خلال فترة الطواريء مثمنة مساهماتهم يتوفير كافة الاحتياجات للأسر الفقيرة والمهمشة