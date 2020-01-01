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فيديو لمحمد رمضان عن صدام حسين يثير ضجة.. وحليمة بولند تكشف المستور!

الثلاثاء 19 مايو 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لمحمد رمضان عن صدام حسين يثير ضجة.. وحليمة بولند تكشف المستور!


القاهرة / وكالات /

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو لمحادثة لها مع الفنان المصري محمد رمضان، بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ووجهت بولند شتائم لصدام حسين، ووصفته بالطاغية قائلة: "الله يلعنه".

وبدأت المحادثة التي جرت على تطبيق "واتساب" بإرسال حليمة بولند، مقطع لـ محمد رمضان، يشيد فيه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويؤكد حبه له.

ورد محمد رمضان على حليمة بولند، قائلا إنه فيديو قديم جدا، وبرر رمضان تصريحه السابق بأنه قال هذا "لأن صدام شخصية ثرية دراميا وهو يريد تجسيدها، وإن جسّد شخصية هتلر، فهذا لا يعني أنه نازي".

وسألت حليمة رمضان لماذا قال إن صدام غالي عليه... وانتهى الفيديو دون أن تكشف عن بقية المحادثة التي دارت بينهما.

يذكر أن رمضان تعرض لهجوم واسع من قبل عدد كبير من الكويتيين، حين أعيد نشر لقاء قديم له يعرب فيه عن حبه لصدام حسين.

#محمد رمضان #حليمة بولند #صدام حسين

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