جندي إسرائيلي يسرق مركبة فلسطينية قرب رام الله

القدس المحتلة / سما /

اتهم المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أمس الاثنين، جنديًا إسرائيليًا، اعتقل ثلاثة فلسطينيين وسرق مركبتهم بعد وضع حاجز عسكري طيار قرب مستوطنة دوليف القريب من رام الله.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجندي استخدم المركبة لاحتياجاته ثم تركها على جانب الطريق، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت في آذار 2020.

وتبين من التحقيقات، أن الحاجز أقامه الجندي بنفسه بلباسه العسكري رغم أنه كان في إجازة حينها.

وأظهرت التحقيقات أنه لم يتم العثور على رواية الجندي بأن هناك جنوداً آخرين تورطوا في الحادث معه.

وتقرر تمديد اعتقال الجندي حتى 24 مايو/ أيار 2020، لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

ويشتبه أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي قام فيها الجندي، بسرقة مركبات فلسطينية.