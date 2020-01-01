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معارض سوري يهنئ نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
معارض سوري يهنئ نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

هنأ منسق جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، فهد المصري، رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو،  ووزير الجيش بني غانتس بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
 
ودعا المصري، في مقابلة مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية، القيادة الإسرائيلية إلى تبني رؤية جديدة حيال الملف السوري من أجل تحقيق التقارب بين الشعبين ومحاربة الإرهاب وبناء جسور السلام بينهما.
 
وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون مع السوريين وتقديم الغطاء الجوي لهم من أجل طرد الجهات المعادية من الأراضي السورية.
 
ولفت المصري إلى تطلع السوريين للعيش بسلام وأمان مع الجيران ومن بينهم إسرائيل.

#معارض سوري #نتنياهو #غانتس

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