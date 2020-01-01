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الشخرة يحذر من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة يحذر من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول


رام الله / سما /

حذر مدير عام الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة د. كمال الشخرة من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول اذا ما استمر الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وتطبيق القواعد الصحية المشروطة لتقادي نقل عدوى انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشخرة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين الرسمي"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب 350 عينة جديدة لمخالطين المصابين بالفيروس في بيت أولا ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، موضحاً أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع متزايد بأعداد المصابين جراء المخالطة.

وشدد الشخرة على أن هذه النسبة قد تزداد إذا لم يتم الالتزام بالحجر والتعاون مع طواقم الطب الوقائي المنتشرة بالمحافظات، سيما مع اقتراب دخول 30 ألف عامل خلال اليومين القادمين مشيراً الى أن عدداً كبيراً منهم من منطقة الخليل.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د. كمال الشخرة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها في جميع المحافظات وتتابع عن كثب المناطق التي تم الاحتكاك بها مع المصابين سيما بيت أولا التي سجلت حتى مساء أمس إصابتين جديدتين لسيدتين من البلدة.

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