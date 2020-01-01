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مجلس الأوقاف الاسلامية يقرر فتح الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأوقاف الاسلامية يقرر فتح الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر


القدس المحتلة / سما /

 قرر مجلس الأوقاف والشوون والمقدسات الاسلامية رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الاقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد، موضحا أنه سيتم الاعلان عن الآلية والإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الاوقاف بالتنسيق مع المجلس.

وقال مجلس الاوقاف في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، عقب جلسته الطارئة التي عقدها لـمتابعة مستجدات الاوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، انه وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا اي تطور ايجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقلص قدر الامكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصا منه على استمرار اعمار الـمسجد الاقصى الـمبارك بالـمصلين.

واضاف البيان، أن مجلس الاوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على ان قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الاوقاف والـمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح الأقصى بعد العيد.

#المسجد الاقصى #فيروس كورونا #فتح

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