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وزيرة الصحة: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين، منها 7 في ضواحي القدس، وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين تبلغ 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة.

وأوضحت أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت: المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن، هي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس، مشيرة إلى أنه تم ادخال 1,503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19,374.

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