  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير سامي جنازرة يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير سامي جنازرة يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع


رام الله / سما /

يواصل الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا لتجديد اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن اضراب الأسير جنازرة مؤشر واضح على حالة الغضب والقلق في صفوف الحركة الأسيرة جراء سياسات ادارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وعدم التزامها بما يتم الاتفاق عليه في كل مرة.

وأشار عبد ربه في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن ادارة سجون الاحتلال ما زالت تمنع زيارة المحامين وذوي الأسرى لأبنائهم في السجون، موضحا أنه حتى اللحظة لا مؤشرات على عودة الزيارات، بذريعة تفشي جائحة كورونا، مؤكدا التواصل مع منظمة الصليب الأحمر بهذا الخصوص.

#سامي جنازرة #اضراب عن الطعام #الاعتقال الإداري

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

الأخبار الرئيسية

مجلس الأوقاف الاسلامية يقرر فتح الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

وزيرة الصحة: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل

860x484 (2)

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم