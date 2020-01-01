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الاحتلال يعتقل فتيين وشاب ويداهم منازل في يعبد

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل.

وذكر شهور عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين عبد الله عبد الرحيم أبو بكر (17 عاما)، وإسلام نضال حمارشة (17 عاما)، والشاب محمد قيس عمارنة (23 عاما)، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير ناصر بسام أبو بكر، وقامت بتكسير أثاث فيه، وعاثت فيه خرابا، كما اقتحمت منزل الأسيرين يزن وأنس أبو شملة، واستولت على أجهزة خليوية.

وشهدت بلدة يعبد مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بأكثر من 15 آلية عسكرية، رشق خلال الشبان جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

يذكر أنه خلال أسبوع اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 40 مواطنا خلال حملة مداهمة واسعة لعشرات المنازل في البلدة.

 
#يعبد #الاحتلال

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