حقيقة رجوع شباب رفح للتمارين الجماعية

غزة / سما /

كشف نادي شباب رفح عن حقيقة رجوعه للتدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة, استعدادا لاستئناف كأس غزة في يونيو القادم.

وأكد نادي شباب رفح "الزعيم", عدم عودة الفريق للتدريبات الجماعية, مبينا أن ما حدث هو سوء فهم من بعض اللاعبين نظرا لوجود فعالية رياضية في ملعب النادي المعشب صناعيا.

وذكر "الزعيم", أن النادي ملتزم بتعليمات الجهات الرسمية, بخصوص فترة الحجر الصحي, وعدم الاختلاط هذه الفترة, خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فريق شباب رفح وصل دور الثمانية من بطولة كأس غزة هذا الموسم, وسيلعب ضد منافسه اتحاد خانيونس.