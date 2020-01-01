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رسميا.. تحديد موعد رجوع المسابقات الفلسطينية

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. تحديد موعد رجوع المسابقات الفلسطينية


رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد رجوع دوريي المحترفين والمحترفين الجزئي, بعد فترة التوقف بسبب فيروس "كورونا".

وأكد اتحاد القدم, أنه أخبر الأندية برجوع الدوري يوم الثاني عشر من يونيو المقبل, على أن تعود للتدريبات في السابع والعشرين من مايو الجاري.

واعتمد الاتحاد ملاعب "هواري بومدين" في "دورا"، و"الجامعة الأمريكية" في "جنين"، والشهيد "فيصل الحسيني" في "الرام"، لإقامة مباريات الجولات الثلاثة المتبقية من المسابقتين, ودون حضور جماهيري.

ويعتلي فريق مركز بلاطة صدارة دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مركز الأمعري الثاني، والفريق بحاجة للفوز بمباراة واحدة لحسم اللقب لمصلحته.

أما في دوري المحترفين الجزئي, فيتواجد شباب الظاهرية متصدرا برصيد 41 نقطة, بفارق 7 نقاط أيضا أمام طوباس الثاني, وهو بحاجة للفوز في مباراة واحدة للتتويج باللقب.

#الاتحاد الاوروبي

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