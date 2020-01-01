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رايولا يكشف سبب رفض هالاند ليوفنتوس

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رايولا يكشف سبب رفض هالاند ليوفنتوس


وكالات / سما /

كشف مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، سبب رفضه الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان يوفنتوس على رأس الأندية التي تُقاتل لضم هالاند من صفوف سالزبورج، قبل أن يحسم اللاعب انتقاله لدورتموند، وسجل 13 هدفًا خلال 12 مباراة.

وقال رايولا، خلال تصريح مُقتضب لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية: "عدم انتقال هالاند ليوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 سنة".

ورفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 41 هدفا حتى الآن، خلال 34 مباراة لعبها بين سالزبورج ودورتموند.

يُذكر أن عقد هالاند مع دورتموند، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو يتم تفعيله في يوليو/تموز 2021، ومن المتوقع أن يقوم البيانكونيري بمحاولة أخرى لضمه وقت تفعيل الشرط.

#يوفنتوس #بوروسيا دورتموند #إيرلينج هالاند

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