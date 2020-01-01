  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ثنائية هافرتس تقود باير ليفركوزن لسحق بريمن

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائية هافرتس تقود باير ليفركوزن لسحق بريمن


وكالات / سما /

واصل باير ليفركوزن مسعاه لإنهاء الدوري الألماني لكرة القدم في المربع الذهبي بعد أن سجل المهاجم كاي هافرتس هدفين وأضاف ميتشل فايزر وكريم دميرباي الهدفين الآخرين ليفوز 4-1 على مستضيفه فيردر بريمن المتعثر، الاثنين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الخامس متأخرا بنقطة عن لايبزيغ الرابع ووبـ8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

واستمر فيردر، الذي خسر للمرة السابعة على التوالي في ملعبه وهو رقم قياسي، في المركز 17 برصيد 18 نقطة من 25 مباراة.

وفي غياب الجماهير في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا بدأت المباراة بشكل ممل قبل أن تتغير الأمور خلال 5 دقائق مثيرة في منتصف الشوط الأول شهدت تسجيل 3 أهداف.

وضع هافرتس ليفركوزن في المقدمة في الدقيقة 28 بعد أن ارتقى فوق رقيبه ليضع الكرة برأسه في الشباك بعد عمل رائع من موسى ديابي.

وعادل تيودور جيبر سيلاسي النتيجة بعد دقيقتين بلعبة رائعة بكعب القدم من 6 أمتار، لكن المزيد من الأخطاء الدفاعية من جانب بريمن سمحت للفريق الزائر بالتقدم ثانية في الدقيقة 33.

وأفلت هافرتس تماما من الرقابة ليضع الكرة برأسه في الشباك من 8 أمتار بعد ركلة حرة من كريم دميرباي، وانهار بريمن تماما في الشوط الثاني.

وجعل المدافع فايزر النتيجة 3-1 في الدقيقة 61 بضربة رأس قوية من مسافة قريبة بعد عمل رائع آخر من ديابي وأهدر ليفركوزن العديد من الفرص قبل أن يكمل دميرباي رباعية فريقه.

ومر البديل كريم بلعربي من دفاع الفريق صاحب الضيافة قبل أن يلعب تمريرة ذكية إلى دميرباي ليضعها بسهولة في الشباك.

 
#باير ليفركوزن #فيردير بريمن

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

الأخبار الرئيسية

مجلس الأوقاف الاسلامية يقرر فتح الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

وزيرة الصحة: تسجيل 9 حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل

860x484 (2)

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم