ثنائية هافرتس تقود باير ليفركوزن لسحق بريمن

وكالات / سما /

واصل باير ليفركوزن مسعاه لإنهاء الدوري الألماني لكرة القدم في المربع الذهبي بعد أن سجل المهاجم كاي هافرتس هدفين وأضاف ميتشل فايزر وكريم دميرباي الهدفين الآخرين ليفوز 4-1 على مستضيفه فيردر بريمن المتعثر، الاثنين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الخامس متأخرا بنقطة عن لايبزيغ الرابع ووبـ8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

واستمر فيردر، الذي خسر للمرة السابعة على التوالي في ملعبه وهو رقم قياسي، في المركز 17 برصيد 18 نقطة من 25 مباراة.

وفي غياب الجماهير في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا بدأت المباراة بشكل ممل قبل أن تتغير الأمور خلال 5 دقائق مثيرة في منتصف الشوط الأول شهدت تسجيل 3 أهداف.

وضع هافرتس ليفركوزن في المقدمة في الدقيقة 28 بعد أن ارتقى فوق رقيبه ليضع الكرة برأسه في الشباك بعد عمل رائع من موسى ديابي.

وعادل تيودور جيبر سيلاسي النتيجة بعد دقيقتين بلعبة رائعة بكعب القدم من 6 أمتار، لكن المزيد من الأخطاء الدفاعية من جانب بريمن سمحت للفريق الزائر بالتقدم ثانية في الدقيقة 33.

وأفلت هافرتس تماما من الرقابة ليضع الكرة برأسه في الشباك من 8 أمتار بعد ركلة حرة من كريم دميرباي، وانهار بريمن تماما في الشوط الثاني.

وجعل المدافع فايزر النتيجة 3-1 في الدقيقة 61 بضربة رأس قوية من مسافة قريبة بعد عمل رائع آخر من ديابي وأهدر ليفركوزن العديد من الفرص قبل أن يكمل دميرباي رباعية فريقه.

ومر البديل كريم بلعربي من دفاع الفريق صاحب الضيافة قبل أن يلعب تمريرة ذكية إلى دميرباي ليضعها بسهولة في الشباك.