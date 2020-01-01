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جوارديولا يعود إلى إنجلترا لقيادة تدريبات مانشستر سيتي

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يعود إلى إنجلترا لقيادة تدريبات مانشستر سيتي


وكالات / سما /

عاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى إنجلترا من جديد، استعداداً لقيادة تدريبات فريقه.

ووافقت الأندية الإنجليزية على العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع الجارية، بداية من اليوم الثلاثاء، تمهيداً لعودة مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، عودة جوارديولا إلى إنجلترا، بعد تواجده خلال الفترة الماضية في إسبانيا، بعد توقف مسابقة البريميرليج بسبب فيروس كورونا.

وتواجد جوارديولا في برشلونة حداداً على وفاة والدته بسبب فيروس كورونا.

وبدأ مانشستر سيتي الفحوصات الطبية على لاعبيه يوم الإثنين، حيث تستغرق النتائج عادة 24 ساعة، ثم يقومون بعدها بإجراء فحوصات طبية وبدنية.

ويمكن للأندية أن تبدأ التدريبات في مجموعات صغيرة بداية من الثلاثاء، لكن من الممكن آلا تبدأ جميع الفرق عودتها على الفور.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

#جوارديولا #مانشستر سيتي

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