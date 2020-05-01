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انخفاض قياسي في قيمة ميسي ونيمار ومبابي بسبب كورونا

الثلاثاء 19 مايو 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض قياسي في قيمة ميسي ونيمار ومبابي بسبب كورونا


وكالات / سما /

قامت شركة  KPMG  المختصة بالدراسات المالية والسوقية الرياضية بنشر تقرير مثير يكشف  القيمة الكبيرة التي انخفضت بها قيمة كبار اللاعبين في كرة القدم كميسي ونيمار ومبابي بعد جائحة كورونا وكم انخفضت أو ستنخفض في حال عدم استكمال الموسم.

 

قبل الجائحة كانت قيمة نجم برشلونة  ليونيل ميسي 175  مليون يورو وذلك بالنظر إلى عمره البالغ 32 عاماً وتسعة أشهر والباقي من قيمة عقده وهو عام وشهرين . أما اليوم وبعد الجائحة  فقد انخفضت فقيمة ليونيل ميسي بمقدار 23.2 %  لتصل إلى 134   مليون يورو في حال استكمال الموسم. اما في حال إلغائه فستنخفض هذه القيمة بشكل أكبر وبمقدار 27.5%  لتصل إلى  127 مليون يورو.

ليونيل ميسي (Getty Images)

 

قيمة نجم باريس سان جيرمان  نيمار أيضاً تأثرت بشكل كبير . فبالنظر إلى عمره البالغ 28   عاماً وثلاثة أشهر ومع بقاء عامين وشهرين في عقده . فإن قيمته السوقية قبل الجائحة تم تقديرها بـ 175   مليون يورو . أما اليوم وبعد إلغاء الموسم الفرنسي انخفضت هذه القيمة بمقدار 21.7%  لتصل إلى 137 مليون يورو . قيمة كانت لتصل إلى 149  مليون وبانخفاض مقداره 14.7 %  فقط  لو لم يتم إلغاء الموسم.

نيمار (Getty Images)

أكثر المتأثرين بكورونا وإلغاء الموسم كان نجم باريس سان جيرمان أيضاً كيليان مبابي . قيمة النجم الفرنسي  قبل جائحة كورونا وصلت مبلغاً قياسياً بلغ 225  مليون يورو بالنظر إلى عمره الصغير البالغ 21  عاماً وبقاء عامين وشهرين في عقده متصدراً لقائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية . أما  اليوم  فقد نقصت هذه القيمة  وبعد إلغاء الموسم إلى 177  مليون يورو بانخفاض قدره 21.5 %  . ولو استكمل الموسم لبلغ الانخفاض 16.6  بالمئة فقط ولتبلغ قيمته 188 مليون يورو.

كيليان مبابي (Getty Images)

برشلونة هو ثاني  أكثر الفرق تضرراً بانخفاض القيمة السوقية للاعبين  حيث يمتلك في القائمة ثلاثة  لاعبين في قائمة العشرين  منهم دي يونج وجريزمان بجانب ميسي . وهو يأتي بعد ليفربول الذي يمتلك خمسة لاعبين هم صلاح وماني وفان دايك وأرنولد مع أليسون في حين تمثل كل ريال مدريد بلاعب واحد هو هازارد وسان جيرمان ومانشستر يونايتد بلاعبين.

الملفت في الموضوع أن هالاند لم يدخل القائمة بسبب الأداء المذهل الذي قدمه منذ بداية العام وبعد العودة في حين ظهر زميله سانشو ضمن القائمة.

#ميسي #نيمار #مبابي #فيروس كورونا

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