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الدوري الأمريكي يفتح أبوابه لـ جونزالو هيجواين

الثلاثاء 19 مايو 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الأمريكي يفتح أبوابه لـ جونزالو هيجواين


وكالات / سما /

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي عن إمكانية انضمام الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الحالي لأحد أندية الدوري الأمريكي خلال سوق الانتقالات القادمة.

وانتقل جونزالو هيجواين صاحب صاحب 32 عاماً لفريق يوفنتوس صيف عام 2016، قادماً من نادي نابولي الإيطالي بمبلغ 90 مليون يورو.

وبعد موسمين، رحل هيجواين على سبيل الإعارة لفريق ميلان، واستمر معه لمدة ستة أشهر فقط، لينضم بعدها لتشيلسي الإنجليزي، وبعدها عاد للبيانكونيري مرة أخرى.

وأشار الموقع إلى أن إدارة يوفنتوس ترغب في التعاقد مع مهاجم جديد، وسط اهتمام النادي بالتعاقد مع واحد من “ماورو إيكاردي أو ميليك أو راؤول خيمينيز”.

وأضاف الموقع بأن مستقبل جونزالو هيجواين بات غامضاً، واللاعب يقترب بشدة من الرحيل لخوض تجربة احترافية في مكانٍ آخر.

وأكمل الموقع أن نادي ريفر بلايت الأرجنتيني يريد التعاقد مع هيجواين، ولكنه لن يقدر على راتبه السنوي، لذلك سيكون الدوري الأمريكي هو محطة اللاعب القادمة.

الجدير بالذكر أن عقد جونزالو هيجواين سينتهي مع فريقه يوفنتوس صيف عام 2021، وشارك مع اليوفي هذا الموسم حتى الآن في 34 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع مثلهم.

#ميلان #الدوري الأمريكي #جونزالو هيجواين

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