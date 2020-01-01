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مكافحة الفساد تدعو للمشاركة في مسابقة "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"

الثلاثاء 19 مايو 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعت هيئة مكافحة الفساد قطاع الشباب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفئاته للمشاركة الفاعلة في المسابقة الشبابية، "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد" والتي تنظمها الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.

 وأعلنت الهيئة عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة الشبابية حتى نهاية شهر أيار الحالي، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي مررنا بها، حيث يتاح لجميع الفئات الشبابية المشاركة في هذه المسابقة وإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال (أ) انتاج الفيديو، و(ب) انتاج الأنيميشن، و(ج) تصميم المطبوعات (بوستر/انفوجرافيك) التي تساهم في مكافحة الفساد.

وتندرج المسابقة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركتهم في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتقبل الهيئة الأعمال الفردية او الجماعية من الأفراد فقط.

وسوف تعلن الهيئة عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

للاطلاع على أحكام ومعايير المسابقة يُرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.pacc.ps/Blog/Post/50709

 
#مكافحة الفساد

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