وزير التنمية يبحث من القنصل الايطالي التعاون وتشكيل لجنة مشاريع

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع القنصل الايطالي العام لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، التعاون واستمرار المشاريع بين الجانبن، وخصوصا فيما يتعلق بقطاعي المرأة والطفولة، وتشكيل لجنة فنية مختصة من أجل مراجعة المشاريع واقرارها، وذلك خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم، بحضور الوكيل داوود الديك .

وأشاد مجدلاني، وفق بيان للوزارة، بالتعاون القائم بين وزارة التنمية والوكالة الايطالية، حيث يتم العمل على مشاريع تتعلق بالنوع الاجتماعي وكبار السن، وحماية الطفولة، وأن الفترة القادمة تحتاج للمزيد من التعاون، واستمرار العمل ضمن المشاريع لدعم القطاعات الاجتماعية الاكثر هشاشة، والتي تفاقمت اوضاعها بفعل جائحة كورونا .

وتابع: أن الوزارة وعبر مراكزها الايوائية ما زالت تقدم الخدمات ، كما تطرق الى قانون حماية الاسرة من العنف وقرب اقراره، بالاضافة الى العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين على دراسة الاثار الاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا .

وأشار مجدلاني إلى أن المرحلة تمر بها القضية الفلسطينية صعبة ودقيقة، مرحبا بالدعم الاوروبي السياسي لدولة فلسطين وتحديدا بيان الاتحاد الاوروبي الذي يحذر من الضم ، داعيا لاتخاذ اجراءات فعلية على الارض لمعاقبة دولة الاحتلال، كما ثمن موقف ايطاليا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أكد فيديلي استمرار التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية للمرحلة القادمة ، ودراسة كافة الاحتياجات لتلبي متطلبات المرحلة فيما يخص القطاعات الاجتماعية الاكثر هشاشة وفقرا، مبديا سعادتهم كقنصلية ووكالة تعاون على المشاريع التي نفذت مع وزارة التنمية.