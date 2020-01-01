بينت : إيران تنسحب من سوريا.. علينا مواصلة الهجمات

القدس المحتلة / سما /

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت الاثنين، إن القوات الإيرانية بدأت بالانسحاب من سوريا، تحت ما أسماها "وطأة القصف الإسرائيلي".



واستدرك بينت بقوله خلال تسليمه مهام منصبه لبيني غانتس: "لكن يجب علينا مواصلة الهجوم، لأن تخفيفه قد يقلب الأمور تماما"، موضحا أن "إيران قلصت بشكل كبير معدل قواتها في سوريا، وأخلت عددا من القواعد".



وتابع بينت: "صحيح أن إيران بدأت في عملية انسحاب من سوريا، لكن يتعين علينا إكمال المهمة، وهذا أمر في متناول اليد"، مخاطبا غانتس: "أنا على قناعة أنك قادر على إتمام المهمة".



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته الجوية في الآونة الأخيرة، على مواقع متفرقة بالأراضي السورية، بعد توقفها نحو شهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.