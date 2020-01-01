يادلين: هذه رسالة إسرائيل من هجوم السايبر على ميناء إيراني

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب اللواء احتياط عاموس يادلين إن هجوم السايبر المنسوب إلى إسرائيل ضد ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس بإيران رسالة إسرائيلية مهمة إلى إيران.



وأضاف يادلين وفق ما نقلت القناة 7 العبرية: "ينضم هجوم السايبر كبعد مهم في الحرب إلى جانب البعد البري والبحري والجوي ضد إيران، والهجوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأزمة كورونا حوّل الانتباه إلى حدث مهم في الصراع بين إسرائيل وإيران".



وتوقع يادلين أن يكون الهجوم الإسرائيلي بمثابة رد على الهجوم الإيراني المماثل قبل أسابيع على مواقع شبكات المياه والصرف الصحي في إسرائيل.



وتابع" "إذا كانت إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني التي استهدف البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي فهي توضح أنه يجب ترك الأنظمة المدنية بعيدة عن القتال".



وأشار إلى أن ذلك يدلل على ضعف النظام الاقتصادي الإيراني أمام القدرات السيبرانية الإسرائيلية.