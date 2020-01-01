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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم فتى من الخليل

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم فتى من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الفتى نسيم تيسير الطيطي (17 عاما) من مخيم العروب شمالا، والشابين وعد جمال البدوي (25 عاما) من مخيم الفوار جنوبا، ومصعب عصفور (27 عاما) من قرية الحدب جنوبا، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما فتشت تلك القوات منزل الشهيد بهاء الدين محمد عبد الله العواودة من بلدة دير سامت غربا، الذي أعدمته قوات الاحتلال قبل عدة ايام، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدخل بلدة بيت عوا، ومنزل المواطن فيصل الطيطي من العروب، وفتشتهما.

#الاحتلال

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