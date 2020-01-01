  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يمهل "الصحة العالمية" 30 يوما قبل قطع المساعدات

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يمهل "الصحة العالمية" 30 يوما قبل قطع المساعدات


وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق التمويل الذي تقدمه بلاده لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوما، "تحسينات جوهرية كبيرة".

ونشر ترامب تغريدة على تويتر، أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة، فسأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".


ويعدد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عن ما يعتبر أنها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.

وأضاف ترامب: "من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم، ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الوباء، قد كلفت العالم غاليا. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب المنظمة الأممية، وسبق أن وصفه بـ"الدمية بيد الصين".

وعلقت الإدارة الأمريكية، في نيسان/ أبريل، تمويل المنظمة بشكل مؤقت، وأطلقت اتهامات لها بالانحياز للصين، وتقديم معلومات خاطئة عن فيروس كورونا.

وكان غيبريسوس أكد مرارا أن المنظمة التي يرأسها أطلقت تحذيرات سريعة بشأن فيروس كورونا، لكنه قال إنه سيطلق تحقيقا مستقلا إزاء استجابتها للوباء واستجابة الأعضاء فيها.

#ترامب #منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

تعرف على وزراء حكومة نتنياهو غانتس الجديدة

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

جمعية مستوردي المركبات: قرار تخفيض الرسوم منقوص ويجب توحيدها مع الضفة

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

860x484 (2)

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم

الأردن يهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على الضم

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة