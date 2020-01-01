ترامب يمهل "الصحة العالمية" 30 يوما قبل قطع المساعدات

وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق التمويل الذي تقدمه بلاده لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوما، "تحسينات جوهرية كبيرة".



ونشر ترامب تغريدة على تويتر، أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة، فسأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".



ويعدد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عن ما يعتبر أنها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.



وأضاف ترامب: "من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم، ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الوباء، قد كلفت العالم غاليا. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".



وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب المنظمة الأممية، وسبق أن وصفه بـ"الدمية بيد الصين".



وعلقت الإدارة الأمريكية، في نيسان/ أبريل، تمويل المنظمة بشكل مؤقت، وأطلقت اتهامات لها بالانحياز للصين، وتقديم معلومات خاطئة عن فيروس كورونا.



وكان غيبريسوس أكد مرارا أن المنظمة التي يرأسها أطلقت تحذيرات سريعة بشأن فيروس كورونا، لكنه قال إنه سيطلق تحقيقا مستقلا إزاء استجابتها للوباء واستجابة الأعضاء فيها.