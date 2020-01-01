رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، عقد القيادة الفلسطينية اجتماعا مساء اليوم لبحث التداعيات، ورئيس الوزراء محمد اشتية يحذر من تبعات خطط الضم الإسرائيلية على القضية الفلسطينية.

وتناولت تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت أولا بالخليل، ومهاتفة الرئيس محمود عباس لرئيس بلدية بيت أولا، مطمئنا على أوضاع الأهالي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

أشادت بموقف العاهل الأردني ودعت دول الاتحاد الأوروبي الى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية.. "مركزية فتح" تبحث التطورات السياسية وتدعو للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

حذر من تبعات خطط الضم الإسرائيلية على القضية الفلسطينية.. اشتية: القيادة تعقد اجتماعها اليوم للقرار حول مواجهة تهديد الضم وتداعياته المرتقبة.. مجلس الوزراء يصادق على خطة تطوير المناهج والكتب المدرسية باعتبارها شأنا سياسيا

الرئيس يهاتف رئيس بلدية بيت أولا مطمئنا على أوضاع أهالي البلدة

7 إصابات جديدة بـ "كورونا" في بيت أولا ومحافظة نابلس خالية من الفيروس

الحكومة: عطلة العيد تبدأ صباح السبت وتنتهي مساء الثلاثاء

"فتح" دعت إلى احتضان هذا الموقف.. الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الأوروبي: لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أوروبيين تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

المفتي: صلاة العيد الساعة 6:10 ويمكن أن تؤدى في المنازل حرصًا على السلامة العامة

الصين ترسل فريقا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى اسرائيل

مهداوي: نسبة الخلل قد لا تتجاوز الـ 3%.. "العمل" ترد على اتهامات بخصوص قوائم المستفيدين من صندوق "وقفة عز"

"الأيام":

القيادة تعقد اجتماعا اليوم لبحث التداعيات.. اشتية يحذر من تبعات خطط الضم الإسرائيلية على القضية الفلسطينية

"مركزية فتح" تدعو الى التأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وحالة وفاة و47 إصابة في صفوف الجاليات

اعتقالات وإصابات خلال مواجهات.. تجريف أراضٍ وإخطارات بهدم المنشآت

أشكنازي: تطبيق خطة ترامب يتم بالتنسيق مع واشنطن مع الحفاظ على اتفاقيات السلام

اسرائيل تضغط على إدارة ترامب لتنفيذ مخطط "الضم" قبل الانتخابات الأميركية

الاتحاد الأوروبي: أي ضم أحادي سيكون مخالفا للقانون الدولي

الأردن: لا اتفاقيات مع الاحتلال بشأن إغلاق الأقصى، والقرار لأوقاف القدس

إدانة مستوطن إرهابي بارتكاب ثلاث جرائم قتل متعمد بحق أفراد عائلة دوابشة

"القدس":

اشتية حذر خلال جلسة الحكومة من "صيف ساخن".. القيادة ستتخذ قرارات هامة اليوم لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

تسع محافظات خالية من الوباء بعد شفاء جميع مصابي نابلس.. تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في بيت أولا

الرئيس يطمئن على أوضاع أهالي البلدة

"مركزية فتح" تبحث التطورات وتدعو للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

3 وفيات و22 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والقرى.. الاحتلال يصور منازل وآبار ويجرف أراضي زراعية

المحكمة المركزية في اللد تدين الإرهابي عميرام بن أوليئيل بحرق عائلة الدوابشة !

"الصلح" الإسرائيلية تؤجل إخلاء عائلات الصباغ الخمس من منازلها بالشيخ جراح

المستوطنون يدعون لسلسلة بشرية ضخمة حول البلدة القديمة احتفالا بيوم احتلال القدس