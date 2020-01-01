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نتنياهو يتوجه للتغيب عن بدء محاكمته الأسبوع المقبل

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتوجه للتغيب عن بدء محاكمته الأسبوع المقبل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتجه نحو التغيب عن بدء محاكمته المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مقربة من نتنياهو أكدت ذلك، لكنه لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن الحضور.

وترى المصادر إن افتتاح المحاكمة لا يوجب حضور نتنياهو لأن الجلسة الأولى ستكون عبارة عن التحقق من لائحة الاتهام، وفهم "المتهم" (أي نتنياهو) لها، وهو ما يمكن لفريق الدفاع تأكيده.

وحاولت المصادر المقربة من نتنياهو ربط عدم حضوره، بأزمة كورونا، والازدحام الشديد الذي يمكن أن يحصل في القاعة بحضوره وحضور حراس الأمن وغيرهم حوله.

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