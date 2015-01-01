  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته


القدس المحتلة / سما /

كشف عميرام بن أوليئيل المستوطن الإسرائيلي الذي أدين بالقتل عمدًا في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز عام 2015، تفاصيل الجريمة التي ارتكبها.

جاء ذلك في تسجيلات صوتية بثتها قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، يتحدث فيها بن أوليئيل عن تفاصيل الجريمة، حيث أشارت القناة إلى أن بن أوليئيل أعاد عبر الكاميرات الخاصة بأجهزة الأمن تمثيل الجريمة في المنطقة.

وقال إنه تسلل إلى قرية دوما في نابلس عند الساعة الثانية فجرًا من تلك الليلة، عبر مزرعة قريبة من القرية، ثم قفز عبر حائط للمزرعة نفسها، ووصل إلى طريق رئيسي مؤدي إلى القرية، وعند وصوله إليها قام بجولة في محيط المنزل.

وبين المستوطن القاتل، أنه لاحظ وجود نافذة صغيرة مفتوحة قليلًا، ووضع حقيبته التي كانت بحوزته، وقام بصنع زجاجتين حارقتين، وألقى الأولى، وبعد وقت قصير جدًا ألقى الثانية من نفس النافذة.

وذكر أنه لم يجد النافذة فورًا، وحاول حينها فتح عدة نوافذ أخرى لكنه لم يستطيع، حتى وصل للأخيرة التي ألقى منها الزجاجات الحارقة.

وأشار إلى أنه حين لاحظ انفجار تلك الزجاجات الحارقة، فر سريعًا من نفس الطريق التي وصل عبرها.

ووفقًا للقناة، فإن هناك معلومات تفصيلية أكثر لم يسمح بنشرها عن طبيعية المكان والحدث.

وأشارت القناة، إلى أن بن أوليئيل بدأ في تقديم اعترافاته بعد 19 يومًا من التحقيق معه، وكان يتراجع في بعض الأحيان عنها، فيما رفضت المحكمة إدعاءاته بأن الاعترافات أخذت منه تحت التعذيب منقبل جهاز الشاباك.

وقرر فريق الدفاع عن المستوطن، تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إدانته، رغم أن المحكمة المركزية في اللد لم تصدر بعد قرارًا نهائيًا بشأن عقوبته.

#مستوطن #قتل #عائلة دوابشة

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

تعرف على وزراء حكومة نتنياهو غانتس الجديدة

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

حكومة ضم الضفة و تنويم غزة ...د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم

الأردن يهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على الضم

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"في بيت أولا