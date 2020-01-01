  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كورونا لا يزال ينتشر بقوة و الإصابات تقترب من 5 مليون والوفيات 319 ألفا

الثلاثاء 19 مايو 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا لا يزال ينتشر بقوة و الإصابات تقترب من 5 مليون والوفيات 319 ألفا


وكالات

لا تزال العديد من دول العالم يعاني من وتائر انتشار فيروس كورونا المتزايدة في الأيام الأخيرة وكأنه بداية انتشار جديد، كبعض دول أمريكا الجنوبية، في الوقت الذي يشهد تفشي الفيروس تراجعا ملحوظا في الدول الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة.

أما في الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس وعدد الوفيات، فقد سجّلت 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص، فيما بلغ عن تعافي قرابة 1.8 مليون شخص، بحسب معطيات الصحة العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء.

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

تعرف على وزراء حكومة نتنياهو غانتس الجديدة

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

حكومة ضم الضفة و تنويم غزة ...د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

860x484 (2)

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم

الأردن يهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على الضم

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة