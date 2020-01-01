كورونا لا يزال ينتشر بقوة و الإصابات تقترب من 5 مليون والوفيات 319 ألفا

وكالات

لا تزال العديد من دول العالم يعاني من وتائر انتشار فيروس كورونا المتزايدة في الأيام الأخيرة وكأنه بداية انتشار جديد، كبعض دول أمريكا الجنوبية، في الوقت الذي يشهد تفشي الفيروس تراجعا ملحوظا في الدول الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة.

أما في الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس وعدد الوفيات، فقد سجّلت 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص، فيما بلغ عن تعافي قرابة 1.8 مليون شخص، بحسب معطيات الصحة العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء.