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غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم

الثلاثاء 19 مايو 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم


غزة / سما /

 توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (22 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها منذ أيام جراء إحراق نفسه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع إصابة 3 مواطنين، جراء إقدام شابين على حرق نفسيهما في حادثين منفصلين بمناطق مختلفة من القطاع.

وأفاد مصدر طبي لـ القدس، أن شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من مخيم البريج وسط القطاع، أقدم على حرق نفسه ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، وإصابة أحد أفراد عائلته لدى محاولته إطفاء النار في جسده.

فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة بعد أن أقدم مساء الاثنين، على إحراق نفسه في حي الشجاعية بمدينة غزة.

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