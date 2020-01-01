غزة: تحويل 57 مواطنًا للحجر الصحي بعود عودتهم عبر "إيرز"

غزة / سما /

وصل قبيل منتصف الليلة، 57 مواطنًا عالقًا عبر حاجز بيت حانون "إيرز" إلى قطاع غزة، وتم نقلهم جميعًا إلى الحجر الصحي.

وأوضح فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، أن 43 من العائدين عبر الحاجز هم من المواطنين القادمين من الأردن وكانوا عالقين فيها.

وأشار إلى أن الأطقم المختصة اتبعت كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال عملها في تسهيل وصول العالقين، وتم تحويلهم جميعًا إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لقضاء مدة 21 يومًا.

يذكر أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة "كورونا"، بينما يتم إدخال دفعات من العالقين على فترات متباعدة.