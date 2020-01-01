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الأردن يهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على الضم

الثلاثاء 19 مايو 2020 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على الضم


عمان / وكالات /

هدد الاردن بتجميد بعض بنود معاهدة السلام مع إسرائيل .

ووفقا للإذاعة الاسرائيلية فإنه وفي حال قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت، فان عمان قد تجمد بعض بنود معاهدة السلام دون الغائها كليا.

واضافت المصادر في سياق حديث مع القناة المتلفزة إلاسرائيلية الحادية عشرة الليلة الماضية: "ان الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين، مشيرة الى ان الادعاء حول حاجة الأردن الى المعاهدة اكثر ينطوي على البلاهة".

ونوهت المصادر الأردنية بان الضم سيمس أولا وقبل كل شيء التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييم الأوضاع. ورجحت ان يؤدي الضم أيضا الى المساس بالتعاون الاقتصادي خاصة في قطاعي المياه والغاز، فضلا عن احتمال اغلاق السفارتين في تل ابيب وعمان.

هذا وحذر وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي من ان قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية سينهي حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

ويشار الى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع اليوم لمناقشة الردود المحتملة على أي خطوة إسرائيلية من هذا القبيل.

#الاردن #اسرائيل #ضم الضفة

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