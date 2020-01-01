استكمال صرف المتبقي والوكالات من مساعدات المنحة القطرية اليوم وغداً

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات بغزة عن يومين إضافيين لاستكمال صرف المتبقي والوكالات من مساعدات المنحة القطرية.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب اليوم الثلاثاء أن عملية الصرف ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء فقط في مكاتب بريد جباليا وعمر المختار وخانيونس.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في القطاع في الثاني من أيار الجاري، ولعدة أيام.

وتصرف قطر منذ أكثر من عام منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي، وحديثًا جائحة كورونا.