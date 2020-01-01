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محافظ الخليل : سيتم تشديد الاجراءات في الخليل

الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل : سيتم تشديد الاجراءات في الخليل


الخليل / سما /

 قال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري في تصريحات لاذاعة الحرية ان المعطيات تشير الى أن الوضع يتجه نحو الأسوء في المحافظة وقد يتم تسجيل اصابات جديدة في بيت اولا والقرى المجاورة.

واضاف البكري بانه سيتم تشديد الاجراءات بشكل غير مسبوق في محافظة الخليل الأيام القادمة خاصة اعتباراً من يوم الأربعاء.

وقال ان الطفرة الوبائية في غرب الخليل هي من أشد الطفرات التي تم كشفها على مستوى المحافظة حتى الآن وطريقة تفشيها قوية.

واشار الى ان محافظة الخليل مرشحة لأن تشهد أعداد كبيرة من الاصابات اذا بقيت الحركة بذات الزخم ونناشد المواطنين الإلتزام بالإجراءات.

وتابع" قد نضطر آسفين الى تشديد الاجراءات في كامل المحافظة اذا استمر تسجيل اصابات جديدة حتى ولو كانت الاصابات في منطقة واحدة".

وقال" أصحاب فيديوهات أمس " المسيئة والمعيبة " تم نقلهم الى حجر أريحا وتصرفاتهم غير مقبولة".

واكد ان حالة الطفل الرضيع أمس كانت خطرة وتم احضار أجهزة طبية خاصة لمتابعة حالته، وما نشر من ذويه غير صحيح.

وتابع" سيتم استقبال العمال واجراءات أعداد كبيرة من الاصابات لهم وارسالها مباشرة الى المختبرات...في حال تسجيل اصابات جديدة ستعود الاجراءات الى مربعها الاول".

واشار الى انه تم تسجيل اصابتين جديدتين في بلدة بيت اولا غرب الخليل ليرتفع الاجمالي الى 13 وهناك عينات قيد الفحص، وسيتم سحب مئات العينات خلال الساعات القادمة.

#محافظ الخليل #فيروس كورونا

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