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الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"في بيت أولا

الثلاثاء 19 مايو 2020 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"في بيت أولا


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل إصابتين جديدتين مساء اليوم الاثنين في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات في البلدة إلى 13.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أنه تم تسجيل إصابة شابة عشرينية وسيدة أربعينية بالفيروس، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق مخالطتهما مصابين، مشيرة إلى أن من بين الإصابات المسجلة في البلدة 3 أطفال، و3 سيدات.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في بيت أولا، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 567، وعدد الإصابات النشطة إلى 108، بينها 59 في مدينة القدس و8 إصابات في ضواحيها، و37 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

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