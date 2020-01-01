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اشتية يهنئ الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات

الإثنين 18 مايو 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يهنئ الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات


رام الله / سما /

 هاتف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتهنئته على توليه منصبه الجديد، متمنيا له وللعراق الأمن والازدهار، كما هنأه بقرب حلول عيد الفطر السعيد.

واعرب اشتية عن تمنياته للكاظمي وحكومته النجاح بتخطي التحديات العديدة، ومنها التصدي لجائحة كورونا بما يحمي العراق وأهله، وإعادة العراق لدوره الاقتصادي والسياسي الطليعي في المنطقة.

وقال اشتية: إن الحكومة العراقية الجديدة ستضيف حلقة أخرى من حلقات العلاقة المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الفلسطيني والعراقي، مؤكدا استمرار التعاون في مختلف الملفات التي تم التفاهم عليها في اللقاءات الوزارية التي جرت في بغداد الصيف الماضي.

كما أشاد اشتية في المهاتفة بدور رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في تعزيز العلاقات الفلسطينية العراقية، وعلى جهوده من أجل القضية الفلسطينية خلال فترة ولايته.

#اشتيه #مصطفى الكاظمي #فلسطين #العراق

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