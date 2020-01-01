الشرطة تنفذ لقاءات توعوية حول كورونا في جنين

جنين / سما /

نظمت الشرطة لقاءات توعوية حول فيروس كورونا للموظفين والعاملين في عدد من المؤسسات الصناعية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام للشرطة، بأن المقدم عماد أبو الرب مدير المركز الشرطي المتنقل، والرائد ماهر أبو مويس، نظما زيارات لعدد من المؤسسات الصناعية العاملة في مدينة ومحافظة جنين، بهدف لقاء العاملين والموظفين فيها، لتبيان أهمية تطبيق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بسبل الوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق السلامة العامة، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وبين المقدم عماد أبو الرب والرائد ماهر أبو مويس، آليات ودور الشرطة في حماية المواطنين ومساندتهم في مكافحة الفيروس، والتصدي للإشاعات حول الوباء وانتشاره، والتي من شأنها أن تثير حالات القلق بين المواطنين، ومحاسبة مروجي مثل هذه الإشاعات، وملاحقتهم وبحسب القانون .