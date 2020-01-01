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الفنانة شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة

الإثنين 18 مايو 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة


رام الله / سما /

أطلت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى، مساء الإثنين، عبر برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وقالت مرتجى: إن الفن جزء لا يتجزأ من حياتي، وأتمنى أن أُجسد دور أسيرة فلسطينية محررة بلهجة فلسطينية، فالدراما الفلسطينية ستضيف لي الكثير، وكل أعمالي الفنية لو كانت سورية هي مقدمة لفلسطين.

وتحدثت شكران عن أُصولها التي تعود إلى غزة، ومولدها في السعودية، ثم انتقالها إلى دمشق لتبدأ مشوارها الفني من هناك، وحول أعمالها الجديدة أجابت مرتجى بأنها تحضر لمسلسل "شارع شيكاغو"، مؤكدةً حبها للتراجيديا والكوميديا معاً.

#فنانة فلسطينية #شكران مرتجى

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