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الأردن: لا اتفاقيات مع الاحتلال بشأن اغلاق الاقصى... والقرار لاوقاف القدس

الإثنين 18 مايو 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا اتفاقيات مع الاحتلال بشأن اغلاق الاقصى... والقرار لاوقاف القدس


عمان /سما/

 أكد الناطق الرسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد المبارك لمواجهة جائحة كورونا استناداً إلى توافق مجلس أوقاف القدس.

وأكد الفايز، في تصريحات نقلتها "بترا" الأردنية، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، مشددا على عدم وجود أية اتفاقية مع إسرائيل حول القرار.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أجرى مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة واتفق أن تنحصر الصلاة داخل المسجد على الأئمة والسدنة وموظفي إدارة الأوقاف المتواجدين يومياً على رأس عملهم في الحرم مع رفع الآذان لجميع الصلوات وإقامة خطبة الجمعة.

وقال: إن إدارة الأوقاف اتخذت قرارها حفاظاً على الصحة العامة، وأن القرار منسجم بشكل كامل مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة.

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