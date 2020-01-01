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النيابة العامة والشرطة تحققان في وفاة شاب مشنوقا في جنين

الإثنين 18 مايو 2020 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة والشرطة تحققان في وفاة شاب مشنوقا في جنين


جنين / سما /

فتحت النيابة العامة والشرطة  مساء اليوم تحقيقا بوفاة شاب 29  عاماً عثر عليه مشنوقا داخل منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة  بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة يتعلق بوصول الشاب المذكور متوفياً إلى مشفى جنين الحكومي  مباشرة تحركت قوة من المباحث العامة وقسم التحقيق وبحضور وكيل النيابة والطبيب الشرعي إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادثة .

وأمر وكيل النيابة الاستاذ بهاء ياسين  بدوره بالتحفظ على جثة الشاب وارسالها الى معهد الطب العدلي في محافظة نابلس للوقوف على اسباب الوفاه .

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