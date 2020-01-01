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حماس ترد على تصريحات غانتس بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة

الإثنين 18 مايو 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات غانتس بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة


غزة / سما /

عقبت حركة حماس، اليوم الإثنين، على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي  بيني غانتس، حول الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم: إن "حديث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمام عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام بأنه ملتزم بإعادتهم، هو تلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى".

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وأضاف قاسم في تصريح له عبر صفحته على فيسبوك: "وزير الحرب بيني غانتس الذي أسر الجنود خلال ولايته كرئيس أركان قبل نحو ستة أعوام يكمل مسيرة تضليل عائلات الجنود التي يقودها نتنياهو".

وأكد قاسم أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى لذويهم هو عبر عملية تبادل حقيقة، يخرج فيها أسرانا الأبطال، وما عدى ذلك هو بيع من القيادة الصهيونية للوهم على جمهورها".

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