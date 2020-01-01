الهباش يقرر عودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل إعتباراً من يوم غد الثلاثاء

رام الله / سما /

أصدر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، قراراً إدارياً بعودة العمل بشكل كامل في المحاكم الشرعية الواقعة في المحافظات الغير مصابة بوباء " كورونا "، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة.

وجاء في القرار الإداري الصادر عن قاضي القضاة على ضرورة التزام كافة موظفي المحاكم الشرعية في المحافظات غير المصابة وهي: محكمة استئناف نابلس الشرعية، محكمة نابلس الشرعية، محكمة نابلس الجنوبية الشرعية( حوارة )، محكمة سلفيت الشرعية، محكمة سلفيت الغربية الشرعية( بديا)، محكمة قلقيلية الشرعية، محكمة طولكرم الشرعية، محكمة طولكرم الشمالية الشرعية ( عتيل)، محكمة جنين الشرعية، محكمة جنين الجنوبية الشرعية ( قباطية )، محكمة طوباس الشرعية، ومحكمة بيت لحم الشرعية، بالدوام الرسمي وذلك ضمن الاجراءات الصحية وشروط السلامة العامه التي تضمن سلامة الموظف والمواطن .