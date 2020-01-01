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الرئيس التونسي وانتصاره المتجدد للقضية الفلسطينية

الإثنين 18 مايو 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي وانتصاره المتجدد للقضية الفلسطينية


تونس /سما/

من جديد يثبت الرئيس التونسي قيس سعيّد انحيازه ونصرته للقضية الفلسطينية. 

بالأمس أقام الرئيس سعيّد، مأدبة إفطار لسفراء الدول العربية والإسلامية، وحرص أن يشاركه على مأدبة الإفطار عن يساره عميد السلك الدبلوماسي في تونس وهو سفير دولة إفريقية، وعن يمينه سفيرُ فلسطين.

ولقد أكد أنه آثر أن يكون سفير دولة فلسطين عن يمينه، متوجهاً بالتحية لكل شعب فلسطين.

وقال الرئيس سعيّد :" ما زلنا يا شعب فلسطين على العهد، ولن يضيع الشعب ولا حقه في أرضه أبداً ما دامت هناك قوىً حرة تصدع بالحق، وقوىً تعرف كيف تتصدى لشتى المؤامرات..".

وحذّر من محاولات قضم الأرض الفلسطينية شيئاً فشيئاً، لكنه أعرب عن ثقته في الوقت ذاته، بأن أرض فلسطين ستعود لأصحابها الشرعيين.

وشدد الرئيس التونسي على وصف الشعب الفلسطيني، بشعب الأبطال، مجدداً التحية له من الأعماق في كافة أماكن تواجده.

كما جدد الرئيس سعيّد التأكيد على أن القدس ستكون بمشيئة الله عاصمةَ دولة فلسطين المستقلة، في رسالةِ تحدٍ لكل قوى الهيمنة و الإمبريالية، التي تساند الاحتلال الإسرائيلي.

#فيس سعيد #تونس

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