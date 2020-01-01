تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

رام الله / سما /

حذر الخبير في شؤون الاستيطان بالقدس أحمد صب لبن، من مسيرة ينوي المستوطنون تنفيذها الخميس المقبل، تتخللها سلسلة تحيط بالبلدة القديمة، في ذكرى ما تسمى بـ"يوم القدس" لدى حكومة الاحتلال، وهي ذكرى احتلال القدس عام 1967.

وقال صب لبن، اليوم الاثنين، إن هذه السلسة ستكون بديلة عن مسيرة الاعلام التي يتم تنفيذها سنويا في مدينة القدس والبلدة القديمة، مضيفا انه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن السلسلة ستنطلق من القدس الغربية وصولا الى اسوار البلدة القديمة، حيث سيقف المستوطنون امام باب الخليل، وباب الجديد، وباب العامود، وباب الزاهرة.

وبين أنه وفقا لإعلانات المستوطنين، فإن المشاركين سيقفون بمسافات متباعدة عن بعضهم مترين ونصف تقريبا، ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة الاسرائيلية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وهم يحملون الاعلام الاسرائيلية بشكل يحيط بالبلدة القديمة، وستجوب سيارات وشاحنات الشوارع، حاملة سماعات موسيقية.

ومن المقرر ان تنتهي الوقفة عند السادسة والنصف مساء، حيث ستوجه المستوطنون نحو حائط البراق للاحتفال هنالك ايضا.

وأوضح صب لبن أن شرطة الاحتلال لم تعلن رفضها للمسيرة، وهذا ما دفع المستوطنين الى تقديم اعتراض عبر المحكمة، لدفع الشرطة الى المصادقة وإصدار التراخيص المطلوبة لتنفيذها.

وكانت مجموعة ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلزام حكومة الاحتلال فتح ساحات المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، علما أن دائرة الأوقاف الإسلامية أغلقت "الأقصى" منذ نحو شهرين ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

ونقل موقع "عرب 48" انه جاء في التماس "منظمات الهيكل" أن "جبل الهيكل" مغلق أمام اليهود منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة الأوقاف الإسلامية بالتواجد والصلاة في المكان.

وعلق مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني على ذلك بالقول، إن ذهاب عضو الكنيست المتطرف أيهودا غليك للمحاكم الاسرائيلية لفتح المسجد الأقصى غير مقبول ولا نعترف بما يصدر عن محاكم الاحتلال.

وقال الكسواني في تصريح صحفي" "إننا في دائرة الأوقاف الاسلامية لم نتعامل مع الاحتلال ومع محاكم الاحتلال منذ العام 1967 وبهذا الخصوص اتخذ مجلس الأوقاف الاسلامية قرار اغلاق المسجد الأقصى للحفاظ على النفس البشرية وليس لسبب سياسي للحفاظ على صحة شعبنا وحتى لا ينتشر المرض خلال التجمعات التي تحدث في المسجد الأقصى اتخذ قرار اغلاق المسجد الأقصى".

وأضاف انه في حال فتح المسجد الأقصى سيتوافد الآلاف، ونحن قررنا عدم فتحه حفاظا على صحة شعبنا من الفيروس.