"الخارجية": 85 وفاة و1573 إصابة بكورونا بين جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ حتى اللحظة 85 وفاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعاف.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها في أنحاء العالم، تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا والعالقين، وتقدم لهم المساعدة والتدخلات العاجلة، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن فريق عملها المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات "كورونا"، أكد أن الدفعة الثامنة من أبناء العالقين في الأردن ستدخل اليوم الى ارض الوطن، ويقدر عددها 208، بينها 95 مواطناً من أبناء شعبنا في قطاع غزة سيتوجهون الى معبر بيت حانون، بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأضافت أن الفريق يتابع دخول الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي 100 جهاز مراقبة طبية، من المقرر ان تدخل غداً الى ارض الوطن.

ولفتت الوزارة إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة تقديم الخدمات القنصلية لأبناء شعبنا في ظل الفيروس، أكد أنه بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي فتح مكاتب التصديقات في محافظات جنين، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، تم اليوم إنجاز 256 معاملة للمواطنين والطلبة، إضافة إلى انجاز 290 معاملة أمس، تتعلق بتصديق شهادات ميلاد، وشهادات جامعية، وشهادات خلو أمراض، وعلامات تجارية، وشهادات حسن سير وسلوك وغيرها.

الولايات المتحدة الأميركية: 5 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا

أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركي تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية واحدة في ميشيغن، وإصابتين في شيكاغو، وإصابتين في فيرجينيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في صفوف الجالية في أميركا 767، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 50، وتعافي 258 حالة.

وأفاد الفريق انه ومنذ بداية الفيروس، قام مركز الجالية الفلسطينية في كليفتون بولاية نيوجرسي بتشكيل لجنة طوارئ هدفها تقديم الخدمات للمحتاجين، وأجرت اتصالاتها مع البلديات والمستشفيات ودور العجزة والشرطة ولجان الخدمات في المدن التي تحيط بها لحصر اعداد المحتاجين.

ويقدم المركز ما يزيد عن 800 وجبة غذائية يومية، وتوزيع طرود غذائية تقدر بـ300 طرد اسبوعيا، كما يقدم مواد تعقيم ومواد حافظة، بمشاركة وتبرع من أبناء الجالية، ويواصل عمله بعدد قليل من الموظفين ومجموعة كبيرة من المتطوعين في خدمة الجالية.

الدنمارك: لا إصابات جديدة في صفوف الجالية والطلبة

طمأنت بعثة دولة فلسطين لدى الدنمارك على أوضاع الجالية والطلبة وسلامتهم، وتم انشاء لجنة للمتطوعين في مدينة أورهوس، لتقديم النصائح والارشادات ومتابعة كل جديد يصدر عن الجهات الرسمية وجهات الاختصاص وترجمتها الى العربية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب)، كذلك تم التواصل مع الجالية والطلبة في المدن الأخرى لحثها على المبادرة بتشكيل لجان متطوعين.

وقامت السفارة بشراء المواد الغذائية لكبار السن ومساعدة من لا يستطيع من أبناء الجالية، كذلك تم جمع تبرعات للمخيمات في لبنان ومن ضمنها مخيم برج البراجنة، عن طريق جمعية امان الخيرية، ومخيمات أخرى عن طريق الاتحاد الفلسطيني في مدينة كولدينغ.

وأفادت السفارة انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 5 تعافت جميعها، مضيفة انه تم تسجيل حالة وفاة جديد للمواطن محمد دخل الله (80 عاما) ليرتفع عدد الوفيات الى اثنين.

وفاة وثلاث إصابات بين جاليتنا في نيكاراغوا

افادت سفارة فلسطين لدى نيكاراغوا، بتسجيل 3 إصابات بين جاليتنا وهي الأولى في البلاد، من عائلة واحدة، ترقد إحداها في العناية المكثفة بالمستشفى، وتسجيل اول حالة وفاة في صفوفها للمواطن فوزي اسحق محمد (72 عاما) وزوجته النيكاراغوية بسبب فيروس "كورونا"، علما بأن مؤسسات الدولة المختصة لا تعلن عن جنسية المصابين والمتوفين بالفيروس.

وتتواصل السفارة مع الاسرة المصابة وابن الفقيد وتتابع أوضاعها، وتقف عند أي احتياج لها لمساعدتها في العناية بسلامتها وظروفها المعيشية.

سفارتنا لدى الكويت: 11 إصابة جديدة بالفيروس

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت، تسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 16 إصابة، منها 3 حالات في العناية المكثفة، واصابة لاحد أطباء الاسنان، و3 إصابات أخرى حالتها مستقرة، وتعافي 9 حالات، وتسجيل حالة وفاة سابقة.

وتقوم السفارة بالتواصل مع أبناء الجالية للوقوف على احتياجاتهم في ظل الحظر الشامل المفروض من السلطات الكويتية، وتوفير أنابيب الغاز بشكل خاص للمعلمات المتعاقدات للعمل في وزارة التربية الكويتية والقاطنات في السكن الداخلي الخاص بالوزارة حيث يصعب عليهن الخروج في ظل الحظر المفروض.

وتقوم من خلال مجموعات "الواتساب" بالوقوف على احتياجات المعلمين بشكل خاص، والعمل على توفيرها ولا يوجد اية نواقص لديهم، غير أن المطلب المتكرر لديهم المطالبة بالعودة إلى أرض الوطنز

اسبانيا: تسجيل إصابتين جديدتين و29 حالة تعافٍ

قالت بعثة فلسطين الدبلوماسية لدى اسبانيا، إنها تتابع اوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتطمئن على سلامتهم وتقدم لهم وفق امكانياتها اية مساعدة يحتاجونها.

وأفادت بتسجيل اصابتين جديدتين في اوساط الجالية، وبذلك يكون العدد الاجمالي للإصابات حتى اللحظة 35 اصابة، بينما تعافت 7 حالات ما يرفع عدد المتعافين إلى 29، وبقيت حالة واحدة في المستشفى وحالتان في الحجر المنزلي، فيما بقيت حصيلة الوفيات على حالها 3 وفيات.

ووزعت لجنة الطوارئ مساعدات مادية للحالات الاكثر احتياجا من ابناء الجالية من التبرعات المالية التي جمعتها لهذه الغاية، ووصل عدد الحالات التي تم مساعدتها الى 68 بين طلبة وعائلات محتاجة.

وقامت السفارة بإجلاء احدى العائلات الفلسطينية الى لبنان عبر مطار براخاس– مدريد من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وتم ترتيب اجراءات السفر من حجوزات وفحوص طبية للعائلة.

البرازيل: لا إصابات جديدة بالفيروس

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لتلبيتها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الجالية ورؤسائها في الولايات البرازيلية المختلفة.

وأكدت انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفها ليبقى عدد الاصابات 19، تعافى منها 14، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وتواصل مؤسسات الجالية القيام بكل ما يلزم من اشكال التضامن الاجتماعي والاعمال الخيرية للوقوف الى جانب الاسر المحتاجة، وفي ذلك تقوم بجمع تبرعات في ولاية الامازون، لصالح مؤسسات صحية في الخليل.

سفارتنا لدى الجزائر: لا يوجد إصابات جديدة بين جاليتنا وطلبتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، انها لم تبلغ عن اية اصابة جديدة في اوساط الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 3 تماثل حالتين منها للشفاء، ووفاة حالة واحدة.

وأوضحت أنها مستمرة بتقديم المساعدات للحالات الطارئة بعد ان قدمت دفعتي مساعدات غذائية ونقدية للجميع، كما تستمر الاتصالات والبيانات والمناشدات من الطلبة ومن العالقين يسألون حول الاجلاء.

وتقوم السفارة بمتابعة قضية 4 طلبة يرغبون بالعودة الى لبنان من حملة وثيقة السفر اللبنانية.

26 إصابة جديد بـ"كورونا" بين جاليتنا في قطر

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 26 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 153، إحداها في العناية المكثفة، و8 حالات في المستشفى تحت العلاج وليست حرجة، مضيفة أنه تم تسجيل 22 حالة تعاف جديدة ليصبح عدد حالات التعافي 47، ويبقى 97 حالة نشطة تحت الحجر الصحي خارج المستشفى وحالتها جيدة.

وتعمل السفارة على ضمان سفر مواطن فلسطيني الى لبنان للالتحاق بذويه واسرته، ويجري التنسيق مع السفارة اللبنانية لإجلاء طالبة فلسطينية انهت الفصل الدراسي وترغب بالعودة الى لبنان، وتواصل ايضاً اتصالاتها مع السلطات القطرية المختصة للحصول على موافقتها لعودة عدد من الفلسطينيين المقيمين في قطر والعالقين حالياً في تركيا وكندا.

أذربيجان: جاليتنا بصحة جيدة ولا اصابات

تتواصل خلية الازمة بسفارة دولة فلسطين لدى أذربيجان باستمرار مع أبناء الجالية وغالبيتهم من الطلبة الدارسين في جامعة الطب الأذربيجانية، وتطمئن بأن اوضاعهم بخير ولا توجد اصابات بينهم.

لا إصابات بين جاليتنا في زامبيا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا ان أوضاع الجالية وكادر السفارة بخير ولا توجد إصابات في صفوفهم، وأنها تقوم بعملها كالمعتاد، وتتواصل مع أبناء الجالية باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم الارشادات والنصائح للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الفيروس، وتقدم لهم كل ما يلزم من خدمات يحتاجونها.