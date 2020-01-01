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التشريعي يرحب بقرار مجلس الشورى الايراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس عاصمة فلسطين

الإثنين 18 مايو 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

رحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار مجلس الشورى الايراني بشأن المصادقة على قرار انشاء سفارة افتراضية في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وشددت رئاسة المجلس على أهمية القرار الذي يؤكد على أن أحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأن القدس عاصمة أبدية لها.

ودعت رئاسة المجلس التشريعي كافة الدولة العربية والاسلامية والاجنبية لاتخاذ قرارات مشابهة لقرار مجلس الشورى الإيراني، وذلك تطبيقا لقواعد القانون الدولي وتحديا لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بضم المدينة المقدسة لكيان الاحتلال.

يذكر أن مجلس الشورى الإيراني صادق ومن دون معارضة على مشروع "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البلاد. وتنص المادة الثانية في المشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في فلسطين، ملزماً وزارة الخارجية الإيرانية بالقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك.

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