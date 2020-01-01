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صور... تدريبات إجلاء جنود مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات

الإثنين 18 مايو 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور... تدريبات إجلاء جنود مصابين عند حدود غزة بواسطة مروحيات


القدس المحتلة / سما /

أنهى اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية الأسبوع الماضي تحاكي إصابة جنود خلال مواجهات قرب حدود غزة وإجلائهم بواسطة المروحيات إلى المستشفيات.
 
وذكرت القناة أن التدريبات جرت بالتعاون مع سرب الطائرات 14، ووحدة العناية المركزة العسكرية وتم فيها التعامل مع سيناريو وقوع مواجهات قوية عند السياج مع حدود قطاع غزة وإصابة جنديين، وكيفية إبلاغ القوات عن الحادث وتوفير الرعاية الطبية السريعة لهم.
 
وقال النقيب إيدن هاروش الضابط الطبي في فرقة غزة، إننا نواصل تحسين المستوى المهني للقوات ومحاكاة حدث حقيقي، ودمج عمل القوات في الفريق الطبي لإنقاذ حياة الجنود وتوفير الاستجابة الأولية لهم ووقف النزيف.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #مروحيات #اسرائيل #سينايورهات
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