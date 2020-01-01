غنام تستقبل السفير العُماني وتطلعه على معاناة شعبنا

رام الله / سما /

استقبلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الإثنين سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب، وأطلعته على معاناة شعبنا بفعل سياسة البطش والتنكيل التي تتبعها حكومة الاحتلال دون رادع بحق الشعب الفلسطيني.

وأشادت غنام بعمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعماني، مؤكدة أن شعبنا وهو يواجه خطر تفشي وباء كورونا، فإنه يقف صامدا أمام خطر وباء الاحتلال الذي ينغص علينا حياتنا تارة بالاعتقالات والاقتحامات لمدننا وبلداتنا كما يحدث في يعبد، وتارة أخرى بهدم المنازل وانتهاج سياسة العقاب الجماعي وآخرها جريمة هدم منزل عائلة البرغوثي.

وأكدت أن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، أحوج ما تكون للدعم والمساندة السياسية من قبل الاشقاء العرب وكافة أحرار العالم خاصة في ظل مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية، والتضييق على الاسرى وتهديد البنوك.

بدوره، أكد السفير بن حبيب العلاقة التاريخية مع الشعب الفلسطيني، ودعم بلاده للقضية الفلسطينية، ولكافة حقوق الشعب الفلسطيني حتى التحرر واقامة دولته المستقلة .