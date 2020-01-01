الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، اليوم الاثنين، بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري ومستعجل، كمتطلب ضروري يحتاجه المواطن الفلسطيني في ظل جائحة كورونا والأزمة السياسية المتفاقمة، وتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية.

وأوضح الطيراوي في بيان صحفي نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن التهديدات الإسرائيلية بدأت بالاستيلاء على أراضي ومباني الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح المستوطنين الذين ينتشرون بشكل سرطاني في المدينة القديمة.

وكان الطيراوي قد طالب رئيس الوزراء بهذا التغيير قبل يومين، وأطلعه على مستوى التردي الذي وصلت إليه بعض الوزارات التي منيت بوزراء ضعفاء وغير قادرين على إدارتها، وأخرى يحتكرها بعض الوزراء لمصالحهم الشخصية، وينكلون إدارياً بموظفين لديهم على قاعدة العلاقات الشخصية، والتقارير الكيدية، الأمر الذي أدى إلى تكتلات وتحالفات مسيئة داخل الوزارات بين الموظفين فيما بينهم، كما أضر بحقوق بعض الموظفين من خلال الإجراءات المجحفة بحقهم، عدا عن التنمر المتواصل عليهم، وسوء استخدام السلطة والنفوذ.

وأهاب الطيراوي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة الاستعجال بإجراء تعديل وزاري، يشمل بعض الوزارات بعينها، حيث سماها لـ اشتية في معرض اطلاعه على التجاوزات التي تتم فيها من الوزراء وحاشية يقربونها حولهم ضد بقية الموظفين، الأمر الذي جعل هذه الوزارات تبدو كأنها شركات يمتلكها الوزراء ويحكمونها بمزاجهم الشخصي دون رقيب أو حسيب.