القيادة الفلسطينية تجتمع غدا.. مركزية فتح تكشف تفاصيل اجتماعها اليوم بشأن مخططات الضم

رام الله / سما /

كشفت حركة فتح، عن تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم في مكتب محمود العالول لبحث مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية التطورات السياسية الخطيرة ومواقف حكومة الاحتلال التدميرية، موضحة أن اجتماع القيادة الفلسطينية سينعقد يوم غد الثلاثاء.

وبحسب بيان الحركة، تداولت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها اليوم الإثنين الموافق 18 أيار/مايو 2020 التطورات السياسية الخطيرة ونتائج سياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية التدميرية، والتي تم الإعلان عنها بالأمس.

ودرست اللجنة المركزية تفاصيل كيفية الرد الفلسطيني والذي سوف يتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية غدا، وإذ تدرك اللجنة المركزية أهمية اللحظة التاريخية فإنها تدعو شعبنا الفلسطيني في كل مكان للتأهب والإستنفار لمواجهة الإستحقاقات القادمة.

وأكدت اللجنة المركزية على دور فتح في تعبئة قطاعات شعبنا ودعم كل فئاته وفي المقدمة منها قضية الأسرى وتؤكد اللجنة المركزية حرصها الشديد على حقوقهم واستحقاقاتهم وكرامتهم في مواجهة الخطوات الاسرائيلية.التي.تستهدفهم.

كما تناولت اللجنة المركزية خلال مداولاتها المواقف العربية والدولية المختلفة، وأشادت بموقف العاهل الأردني، داعية دول الإتحاد الأوروبي إلى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية.

وقررت اللجنة المركزية الإستمرار بإجتماعاتها خلال الفترة القادمة لمتابعة التطورات.