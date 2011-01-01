  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثلة النمسا احتجاجاً على ملاحظات بلادها حول الجنائية الدولية

الإثنين 18 مايو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثلة النمسا احتجاجاً على ملاحظات بلادها حول الجنائية الدولية


رام الله / سما /

 استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي، ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين، استريد فين، اليوم الاثنين، لمقر الوزارة، احتجاجا على الملاحظات القانونية التي قدمتها مؤخرا الحكومة النمساوية الى الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنائية الدولية حول ولاية محكمة الجنايات على مناطق دولة فلسطين، واشارت النمسا في البند السابع منها إلى أن جمهورية النمسا لم تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة ولم تقم علاقات دبلوماسية معها على الصعيد الثنائي.

وعبرت وكيلة الوزارة أمل جادو، عن استياء القيادة الفلسطينية من هذا الموقف، وإن ما ورد في هذه الرسالة يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية مع النمسا، علما أن هناك علاقات دبلوماسية قائمة بين البلدين، والنمسا رفعت التمثيل الفلسطيني الى مستوى بعثة فلسطين عام 2011.

وطالبت جادو خارجية النمسا بتقدم توضيح رسمي حول هذه الملاحظات.

#الخارجية والمغتربين #فلسطين #النمسا #المحكمة الجنائية الدولية #جرائم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

مفتي فلسطين يجيز اداء صلاة العيد جماعة وفق ضوابط وهي كالتالي ..

لابيد : سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن

الأخبار الرئيسية

القيادة الفلسطينية تجتمع غدا.. مركزية فتح تكشف تفاصيل اجتماعها اليوم بشأن مخططات الضم

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

"منظمات الهيكل" المزعوم تتقدم بالتماس للعليا يطالب بفتح الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين

ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف ويضر بالتطبيع

p

أشكنازي: خطة ترامب فرصة تاريخية لترسيم الحدود و تهديدات الأردن دفعتنا لدراسة جميع الخيارات